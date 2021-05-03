بريطانيا تسعف الهند بأجهزة التنفس بعد أن أحكم كورونا الخناق عليها!

سارعت بريطانيا إلى زيادة المساعدات لنظام الرعاية الصحية في الهند، ووعدت بالمزيد من أجهزة التنفس الصناعي وإرشادات الخبراء، في حين يكافح الأطباء الهنود الزيادة في إصابات كورونا.

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وقالت حكومة المملكة المتحدة، إنها سترسل 1000 جهاز تنفس صناعي إضافي إلى الهند. بالإضافة إلى ذلك، تعمل دائرة الصحة الوطنية في إنجلترا، التي كافحت أحد أسوأ حالات تفشي "كوفيد 19" في أوروبا، على إنشاء مجموعة استشارية لمشاركة خبراتها مع السلطات الهندية.

وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يعتزم عقد اجتماع، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع نظيره الهندي ناريندرا مودي، يوم الثلاثاء، لمناقشة المزيد من التعاون بين البلدين.

وتأتي الدفعة الجديدة من المساعدات الحكومية البريطانية، بالإضافة إلى 200 جهاز تهوية و495 مكثف أوكسجين، و3 وحدات لتوليد الأوكسجين، قالت المملكة المتحدة إنها سترسلها إلى الهند الأسبوع القادم.

كما تبذل جهود خاصة لجمع التبرعات لصالح المنظومة الصحية في الهند في جميع أنحاء بريطانيا، حيث يعيش هناك 1.4 مليون شخص من أصول هندية.

وجمع الصندوق البريطاني الآسيوي، وهو مؤسسة خيرية أسسها الأمير تشارلز، 1.5 مليون جنيه إسترليني لشراء مكثفات الأوكسجين التي تستخرج الأوكسجين من الهواء.

وسجلت الهند 392488 إصابة يومية جديدة، بانخفاض عن أكثر من 400 ألف في الـ 24 ساعة الماضية. كما أبلغت عن 3689 حالة وفاة، مما رفع إجمالي وفيات الفيروس بالهند إلى 215542. ويعتقد الخبراء أن كلا العددين أقل من الواقع الفعلي في البلاد.

المصدر: أ ب