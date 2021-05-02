اعتقال متسللين قرب منزل لنجل ملكة بريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت شخصين بعدما تلقت بلاغا عن وجود متسللين قرب منزل الأمير أندرو ثاني أكبر أبناء الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت شرطة تايمز فالي إن امرأة (29 عاما) ورجلا (31 عاما)، وكلاهما من لندن، اعتقلا بعد بلاغ عن متسللين في ساحة رويال لودج في وندسور غريت بارك في 25 أبريل الماضي.

وأشارت الشرطة إلى أنه لم يكن هناك أي خطر على أي من المقيمين في المنزل محل الإقامة الرسمي لأندرو الذي يتقاسم المنزل مع زوجته السابقة، سارة، دوقة يورك.

وبقي أندرو بعيدا عن الأضواء منذ عام 2019 حين ثار جدل بشأن صداقته مع الأمريكي الراحل المدان بارتكاب انتهاكات جنسية، جيفري إبستين.

وكانت الشرطة استدعيت إلى رويال لودج في 19 من الشهر الماضي، عندما أمضت سيدة (42 عاما) نحو 20 دقيقة في ساحة المنزل، وأخبرت حراس الأمن أنها كانت تتناول الغداء مع نجل الملك، حسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن".

وأوضحت الصحيفة وقتها أن المرأة تمكنت من دخول المنزل، لكنها اعتقلت بعد أن سألت أحد الموظفين عن مكان أندرو وقالت إنها خطيبته، وقالت شرطة تايمز فالي إن المرأة احتُجزت بموجب قانون الصحة العقلية.

المصدر: أسوشييتد برس