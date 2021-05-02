المكسيك تسجل 2370 جريمة قتل متعمدة خلال أبريل

ذكرت السلطات المكسيكية أنها سجلت خلال شهر أبريل 2370 جريمة قتل متعمدة في كل أنحاء البلاد في حصيلة أقل بـ3% من أعداد مارس.

ونقلت إذاعة "Noticias MVS" عن معطيات نشرتها الحكومة الفدرالية، اليوم الأحد، أن العدد الأكبر لجرائم القتل المتعمدة تم رصده يوم 25 أبريل حينما قتل 115 شخصا، كما تم تسجيل 105 أعمال قتل يوم 13 أبريل.

والأوضاع الأصعب تشهدها ولايات غواناخواتو وميتشوكان ومكسيكو وخاليسكو وباها كاليفورنيا، حيث قتل في هذه المناطق على يد المجرمين 1092 شخصا، بينما بلغ هذا العدد في عام 2020 الماضي 34.5 ألف حالة.

وبشكل عام سجلت السلطات المكسيكية في الأشهر الـ4 الأولى من 2021 9.3 آلف شخص قتيل، وأعلن رئيس البلاد، أندريز مانويل لوبيز أوبرادور، يوم 8 أبريل أن الأوضاع المتعلقة بالجرائم الخطيرة في المكسيك لا تزال صعبة رغم كل جهود الحكومة.

المصدر: "تاس"