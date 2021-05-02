باكستان.. تقييد السفر عبر الحدود لكبح تفشي كورونا

قررت الهيئة الوطنية الباكستانية للسيطرة على فيروس كورونا، تقييد عبور حدود البلاد مؤقتا للقادمين من أفغانستان وإيران.

وستتوقف حركة الوافدين من هذين البلدين منتصف ليل 4 مايو الحالي حتى الـ20 منه مايو، باستثناء المواطنين الباكستانيين في أفغانستان وإيران الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم وحالات الطوارئ الطبية الشديدة.

وقالت السلطات إن القرار يهدف إلى الحد من انتشار طفرات كورونا المتحورة. وأوضحت أن "المعابر الحدودية مع البلدين ستظل مفتوحة سبعة أيام في الأسبوع مع زيادة عدد العاملين الصحيين، ولن تفرض قيود على الركاب أو حركة البضائع الى خارج باكستان".

ويأتي هذا التطور بعد أن أعلنت باكستان عن 113 وفاة و4414 حالة إصابة جديدة ضمن الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 18070.

المصدر: "أسوشيتد برس"