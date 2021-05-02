"أ ف ب": شقيقان فرنسيان من بين ضحايا حادث جبل الجرمق

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الأحد، أن أخوين فرنسيين لقيا حتفهما خلال حادث انهيار المدرج والتدافع في جبل الجرمق.

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وأوضح المصدر أن الأخوين الفرنسيين موشي الحداد (12 عاما) ويوسف الحداد (18 عاما) كانا من بين الضحايا الـ45 للحادث.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السلطات حددت 4 مواطنين أمريكيين على الأقل وأرجنتيني بين قتلى الكارثة.

ووقع الحادث ليل الخميس إلى الجمعة خلال الاحتفالات بعيد الشعلة (لاغ باعومير) وشارك فيها 100 ألف شخص، حيث تعرض البعض للاختناق أو السحق ولم يلحظهم أحد حتى صدر نداء استغاثة عبر مكبرات الصوت.

المصدر: وكالات