فرض حجر صحي صارم بسبب كورونا في ولاية هاريانا شمال الهند

قال مسؤول في ولاية هاريانا إنه سيتم فرض حجر صحي صارم اعتبارا من يوم غد الاثنين في الولاية شمال الهند لمدة أسبوع واحد بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن المسؤول قوله: "اعتبارا من 3 مايو ، ستكون ولاية هاريانا بأكملها في عزلة تامة لمدة سبعة أيام".

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وسجلت السلطات الصحية، اليوم الأحد، 392488 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 19.56 مليون إصابة. وتسبب الفيروس حتى الآن في 215542 حالة وفاة في الهند.

المصدر: نوفوستي