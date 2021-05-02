فيديو جديد يوثق اللحظات الأولى لحادث التدافع في إسرائيل
Reuters
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وثق مقطع فيديو جديد متداول اللحظات الأولى لحادث التدافع والإزدحام الأخير في إسرائيل، والذي أودى بحياة 45 شخصا وإصابة أكثر من 150 شخصا.
وانهار الجسر الموجود على جبل الجرمق خلال احتفال "لاك بوعومر" الديني اليهودي، يوم الجمعة، وبدأ الزائرون المحتفلون بعد ذلك بالتدافع، ما تسبب بسقوط العشرات بين قتيل وجريح.
وأخلت السلطات المهرجان، وتم إنشاء مستشفى ميداني في الموقع، بينما قامت عشرات سيارات الإسعاف و6 طائرات مروحية بإجلاء الجرحى.
المصدر: RT