 
مباشر

فيديو جديد يوثق اللحظات الأولى لحادث التدافع في إسرائيل

أخبار العالم

فيديو جديد يوثق اللحظات الأولى لحادث التدافع في إسرائيل
Reuters
حادثة التدافع في إسرائيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qbcj

وثق مقطع فيديو جديد متداول اللحظات الأولى لحادث التدافع والإزدحام الأخير في إسرائيل، والذي أودى بحياة 45 شخصا وإصابة أكثر من 150 شخصا.

إقرأ المزيد
بعد حادث جبل الجرمق.. تقارير متعددة تلقي اللوم على مسؤولين كبار في حكومة إسرائيل
بعد حادث جبل الجرمق.. تقارير متعددة تلقي اللوم على مسؤولين كبار في حكومة إسرائيل

وانهار الجسر الموجود على جبل الجرمق خلال احتفال "لاك بوعومر" الديني اليهودي، يوم الجمعة، وبدأ الزائرون المحتفلون بعد ذلك بالتدافع، ما تسبب بسقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وأخلت السلطات المهرجان، وتم إنشاء مستشفى ميداني في الموقع، بينما قامت عشرات سيارات الإسعاف و6 طائرات مروحية بإجلاء الجرحى.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا