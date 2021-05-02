إيران تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل أكثر من 18.6 ألف إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، و394 حالة وفاة.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، تسجيل 18698 إصابة جديدة، ووفاة 394 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 2.534.855، كما ارتفعت الوفيات إلى 72484 حالة وفاة.

وأشارت لاري إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 1.988.165 شخصا، مضيفة أن 5443 من المصابين في حالة حرجة.

المصدر: RT