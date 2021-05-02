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روبرت كوخ يحذر من التسرع في إصدار استنتاجات تتعلق بسلالة كورونا الهندية

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روبرت كوخ يحذر من التسرع في إصدار استنتاجات تتعلق بسلالة كورونا الهندية
Reuters
برلين
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حذر معهد كوخ الألماني للآمراض المعدية من التسرع في إصدار استنتاجات تتعلق بمدى انتشار سلالة كورونا المتحورة "بي 617.1" (B617.1.) في الهند، في ظل الوضع المزري لانتشار الفيروس هناك.

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وقال رئيس المعهد، لوتار فيلر: "لا يمكننا في الوقت الحالي أن نثبت بشكل نهائي إذا ما كان الفيروس ينتشر بشكل أسرع أم لا"، لافتا إلى أن سلالات كورونا الأخرى لها تأثير في الهند أيضا، ولكن هناك بيانات محدودة فحسب.

وأوضح أن هناك فحوصات معملية أولية بشأن هذه السلالة، "ولكنها ليست الفحوصات التي تقلقنا بشكل كبير".

وعلى صعيد الداخل الألماني أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و416822 بعد تسجيل 16290 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع مجموع عدد الوفيات في ألمانيا إلى 83192، بعد تسجيل 110 حالات.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، عن أن حصيلة تطعيمات كورونا اليومية في ألمانيا تجاوزت لأول مرة مليون جرعة خلال الأسبوع الجاري.

ووصلت نسبة إجمالي الذين تلقوا الجرعة الأولى على الأقل من تطعيم كورونا في ألمانيا إلى أكثر من ربع سكان البلاد (25.9 %)، فيما وصلت نسبة الحاصلين على الجرعتين (التطعيم الكامل) إلى 7.5%.

المصدر: رويترز+ د ب أ

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