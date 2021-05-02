قرغيزستان تجلي مواطنيها من منطقة النزاع مع طاجيكستان والطرفان يكشفان عن عدد الضحايا

أفادت نائبة وزيرة الصحة القرغيزية، أليزا سلطانبيكوفا، بأنه تم إجلاء أكثر من 33 ألف شخص من منطقة النزاع على الحدود القرغيزية الطاجيكية.

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وقالت في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "تم إجلاء 33388 شخص من مواطني قرغيزيا من منطقة النزاع إلى مناطق آمنة"، مضيفة أن 19,2 ألف منهم هم الأطفال والمراهقون.

وأشارت إلى أن معظم هؤلاء الناس يحتاجون حاليا إلى المواد الغذائية والأدوية والملابس والمستلزمات الأخرى. كما عبرت عن شكرها لسكان البلاد للدعم الذي يقدمونه للناس الذي تم إجلاؤهم. وتدل المعلومات الأخيرة على أنه تم جمع أكثر من 100 طن من المساعدات الإنسانية لسكان المناطق المنكوبة.

وأفادت وزارة الصحة القرغيزية بأن عدد المتضررين في النزاع الحدودي ارتفع إلى 178 شخصا، فيما تبلغ حصيلة الضحايا 34 مواطنا قرغيزيا.

من جهتها أعلنت سلطات طاجيكستان عن مقتل 15 مواطنا طاجيكيا خلال النزاع.

وتحول الخلاف بين سكان المناطق الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان في 29 أبريل الماضي إلى مواجهة مسلحة بين قوات الحدود في البلدين. واستغرقت الاشتباكات بين حراس الحدود الطاجيكيين والقرغيزيين أكثر من 6 ساعات. واتفق الجانبان مساء اليوم نفسه على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات من الحدود، لكن تبادل إطلاق النار استأنف في اليوم التالي. وتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الهدنة مساء 30 أبريل الماضي

المصدر: نوفوستي+تاس