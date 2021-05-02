الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينية (فيديو للعملية)

أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، النار على سيدة فلسطينية، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مفرق المجمع الاستيطاني "غوش عتصيون"، قرب الخليل بالضفة الغربية.

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وبحسب مصادر طبية إسرائيلية، لم يصب أي من المستوطنين أو الجنود الذي تواجدوا في المكان، بينما تم إطلاق النار صوب السيدة البالغة من العمر 60 عاما من بلدة حوسان، والتي أصيبت بالقسم السفلي من جسمها.

على إثر ذلك، تم نقل المصابة إلى مستشفى "شعاريه تصديق" بالقدس، لتلقي العلاج، علما أن إصابتها وصفت بالخطيرة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن السيدة الفلسطينية تسلحت بسكين وحاولت طعن جنود تواجدوا بنقطة عسكرية بالمكان.

من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه تم الاشتباه بسيدة فلسطينية بحوزتها سكينا، وكانت بصدد تنفيذ عملية طعن، وقام أحد الجنود في المكان بإطلاق النار صوبها وأصابها بقدميها.

المصدر: RT+ عرب 48