بريطانيا.. حملة بعنوان "اركب دراجة في لندن من أجل دلهي" لمواجهة الجائحة في الهند

نظم أحد أكبر المعابد الهندوسية في بريطانيا حملة لجمع 500 ألف جنيه إسترليني للمساهمة في مواجهة جائحة كورونا التي تعصف بالهند في الأسابيع الأخيرة.

ويتم جمع المبلغ عن طريق المشاركة في ركوب دراجات ثابتة لـ7600 كيلومتر، وهي المسافة من لندن إلى دلهي، في غضون 48 ساعة.

وتعتبر الحملة التي تجري في حي نيسدن بلندن واحدة من العديد من حملات جمع التبرعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث يسعى أعضاء الشتات الهندي لمساعدة وطنهم الأم في مكافحة الوباء المستشري.

كما أطلقت مؤسسة "الصندوق البريطاني الآسيوي"، وهي مؤسسة خيرية أسسها الأمير تشارلز، نداء طوارئ لشراء مكثفات الأكسجين التي يمكنها استخراج الأكسجين من الهواء عندما تتراجع إمدادات المستشفيات.

وسجلت الهند أكثر من 400 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وذلك لأول مرة يوم السبت، كما سجلت 3523 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ما رفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 2111853.

المصدر: "أسوشيتد برس"