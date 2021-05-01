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تركيا تعلن استعدادها للإسهام في بسط السلام على الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان

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تركيا تعلن استعدادها للإسهام في بسط السلام على الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان
Reuters
وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو.
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ذكرت دوشنبه أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أكد لنظيره الطاجيكي، سراج الدين مهر الدين، استعداد تركيا للإسهام في بسط السلام على الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان.

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وأفادت وزارة الخارجية الطاجيكية، في بيان، بأن الوزيرين أجريا، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا حيث رحب تشاووش أوغلو بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار والتوقيع على بروتوكولات لتسوية النزاع على الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان واستئناف المفاوضات بشأن تحديد وترسيم حدود دولة طاجيكستان مع قرغيزستان".

ونقل البيان أن تشاووش أوغلو "أكد التزام واهتمام الطرف التركي بحل الأوضاع المتشكلة فقط بطريقة سلمية، معربا عن استعداد بلاده للإسهام بكل الأشكال الممكنة في بسط السلام وتطبيع العلاقات بين الدولتين الجارتين".

وقد قتل حوالي 40 شخصا جراء اشتباكات تعتبر الأكثر دموية منذ سنوات على الحدود المتنازع عليها بين طاجيكستان وقرغيزستان اندلعت الأربعاء نتيجة خلاف حول تبعية خزان مياه ومحطة ضخ.

والجمعة أعلن الطرفان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق دوريات وعمليات مراقبة مشتركة في المنطقة، كما تم اليوم التوقيع على بروتوكول من 4 بنود لتسوية الخلاف الحدودي.

وتشهد مناطق الحدود بين البلدين، التي تعود لحقبة الاتحاد السوفيتي، حوادث متكررة بسبب وجود أراض واسعة متنازع عليها، حيث لم يتم حتى الآن ترسيم حوالي 480 كيلومترا من الشريط الحدودي بين قرغيزستان وطاجيكستان والممتد لـ980 كيلومترا.

المصدر: "تاس" + وكالات  

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