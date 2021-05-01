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الجيش الأمريكي يعلن تعرض قاعدة له في أفغانستان لهجوم "غير مباشر وعديم الفعالية"

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الجيش الأمريكي يعلن تعرض قاعدة له في أفغانستان لهجوم
Reuters U.S. Air Force
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بعد يومين من بدء حلف الناتو سحب قواته من أفغانستان، أعلن الجيش الأمريكي عن تعرض مطار قندهار الذي يستضيف قوات تابعة له لهجوم.

وكتب المتحدث باسم القوات الأمريكية المنتشرة في أفغانستان، سوني ليغيت، على حسابه في "تويتر" أن مطار قندهار تعرض اليوم السبت لـ"إطلاق نار غير مباشر وعديم الفعالية" لم يسفر عن إلحاق أضرار بشرية أو مادية.

وفي وقت لاحق، ذكر المتحدث: "نفذت القوات الأمريكية مساء اليوم ضربة دقيقة دمرت صواريخ إضافية موجهة صوب المطار".

ويأتي ذلك على خلفية زيادة التوترات حول أفغانستان مع بدء انسحاب قوات الناتو من البلاد.

وقرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في أبريل الماضي، تأجيل الموعد المتفق عليه بين إدارة سلفه دونالد ترامب وحركة "طالبان" لإتمام انسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد لعدة أشهر، من أول مايو الحالي إلى 11 سبتمبر القادم.

بدورها، هددت "طالبان" اليوم باتخاذ "إجراءات مناسبة لمقاومة قوات الاحتلال" ردا على عدم التزام الناتو بالموعد المتفق عليه أصلا.

ويأتي ذلك على خلفية تقارير عن اشتباكات بين قوات الحكومة الأفغانية و"طالبان" في مناطق متفرقة من البلاد، ومقتل 27 شخصا على الأقل أمس جراء انفجار سيارة مفخخة استهدف دار ضيافة في مدينة بل عالم، مركز ولاية لوكر شرق البلاد. 

المصدر: RT

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