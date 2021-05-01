نيودلهي تمدد لمدة أسبوع تدابير العزل ضد انتشار فيروس كورونا

مددت العاصمة الهندية الإغلاق الذي تفرضه لاحتواء كوفيد لمدة أسبوع، وفق ما أعلن رئيس وزراء المدينة أرفيند كيجريوال السبت.

وأفاد أرفيند كيجريوال على تويتر أنه تم تمديد الإغلاق في نيودلهي لمدة أسبوع.

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وكان من المفترض أن تنقضي مهلة الإغلاق الحالي الاثنين لكن عدد الإصابات يرتفع بشكل متسارع في المدينة التي تعد 20 مليون نسمة.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحور كوفيد-19 الهندي الذي يشتبه في مسؤوليته عن إغراق البلاد في أزمة صحية خانقة، قد رصد في 17 دولة أخرى على الأقل حول العالم.

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان، بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا من الإصابات، وهي الآن رابع دولة في العالم من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات في الهند أكثر من 19 مليونا، والوفيات أكثر من مئتي ألف حالة وفاة.

المصدر: وكالات