منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعرض على طاجيكستان وقرغيزيا المساعدة في حل النزاع

عرض الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، على طاجيكستان وقرغيزستان (قرغيزيا) مساعدة المنظمة في حل خلافاتهما، في ظل الوضع الحالي المتوتر على الحدود بينهما.

وقال أمين عام المنظمة، في بيان اليوم الجمعة: "يجب حل النزاع بشكل حصري على طاولة المفاوضات بالطرق السلمية. ولهذا، فإن منظمة معاهدة الأمن الجماعي على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة لقيرغيزيا وطاجيكستان لحل النزاع، إذا توجها بطلب إلى المنظمة".

وأكد زاس أنه من غير الممكن السماح بمزيد من الموت ومعاناة الناس، كما أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا الذين لقوا حتهم في الاشتباكات الحدودية المسلحة من الجانبين.

المصدر: تاس