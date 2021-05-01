وكالة "فارس": استخبارات الحرس الثوري الإيراني تكشف وتفكك "مجموعة معادية ممولة من الغرب والسعودية"

أفادت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية بأن جهاز الاستخبارات في فيلق "عاشوراء" التابع للحرس الثوري الإيراني تمكن من كشف وتفكيك تنظيم ما يسمى بـ"هبوط ايران" المعادي لطهران.

إقرأ المزيد

وبحسب "أنباء فارس"، سعت هذه المجموعة منذ نحو 4 أعوام لـ"توحيد التيارات المعادية لطهران، حول محور أنصار الملكية، وبتمويل من الحكومات الغربية والسعودية".

وأشارت الوكالة إلى أن "عناصر هذه المجموعة عملوا للظهور أمام الكاميرات بزي القوات المسلحة الإيرانية، والادعاء بأنهم منشقون عنها، وسعوا عبر قراءة بيانات في الأجواء الافتراضية لإثارة الفوضى والاضطرابات في البلاد".

وأكدت "أنباء فارس" أن "جهاز الاستخبارات في فيلق عاشوراء التابع للحرس الثوري الإيراني تمكن من تفكيك وتوجيه الضربة النهائية لهذه المجموعة المعادية، من خلال كشف واعتقال عناصرها"، لافتة إلى أن "أحد عناصر هذه المجموعة قال في اعترافاته حول محاولة خداع المواطنين بارتداء الزي العسكري، إنه سعى منذ العام 2018، بصورة مستمرة من خلال تطبيق إنستغرام، إلى الإيحاء بأن القوات العسكرية تشعر بالاستياء في ايران"، وأكدت أن هذا العنصر "ارتبط بأنصار الملكية (في إيران) وواصل أنشطته المعادية للدولة".

وفي إطار الحديث عن هذه المجموعة وأهدافها، كشفت الوكالة أن تنظيم "هبوط ايران" يسعى لـ"فبركة وتضخيم الأخبار الداخلية، من أجل أن يواكبها الرأي العام، عن طريق الإيحاء بضعف الدولة في إدارة الحكومة من النواحي الاقتصادية والعسكرية والسياسية"، مشيرة إلى أنه "من ضمن إجراءات هذه الزمرة المعادية، إرسال صور لوسائل الاعلام المعادية في الخارج عن كتابات على الجدران، بهدف الإيحاء بوجود الفوضى في ايران".

المصدر: وكالة "فارس"