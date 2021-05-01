السويد تعتزم إبلاغ روسيا معارضتها لفرض موسكو عقوبات على مسؤولين أوروبيين

أفادت وزارة الخارجية السويدية بأنها ستدعو السفير الروسي في ستكهولم، فيكتور تاتارينتسيف، للتعبير له عن معارضتها لفرض موسكو عقوبات على مسؤولين أوروبيين.

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وقال ممثل المكتب الصحفي للخارجية السويدية، ماتس سامويلسون في حديثه لوكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت: "سندعو السفير الروسي وسنعبر عن معارضتنا لذلك".

وعبرت وزارة الخارجية السويدية سابقا عن أسفها من فرض روسيا عقوبات على عدد من المسؤولين الأوروبيين، معربة عن اعتقادها أن "موسكو قررت تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي". وأكدت الوزارة أن العقوبات الروسية "عشوائية وغير محددة قانونيا، ولها دوافع سياسية".

ونشرت وزارة الخارجية الروسية، أمس الجمعة، بيانا تضمن قائمة باسماء شخصيات ومسؤولين أوروبيين تمنعهم موسكو من حق دخول الأراضي الروسية. وخاصة تشمل هذه القائمة رئيس البرلمان الأوروبي، دافيد ساسولي، ورئيس نيابة برلين، يورغ راوباخ، ورئيس مختبر الأمن الكيميائي والبيولوجي والمشع والنووي التابع لمعهد الأبحاث للدفاع الشامل في السويد، أوس سكوت، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، لشؤون القيم والشفافية، فيرا يوروفا. وجاء قرار موسكو هذا ردا روسيا على العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي في 2 و22 مارس الماضي على 6 مواطنين روس.

المصدر: تاس