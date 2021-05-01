الولايات المتحدة تبحث إجراء قد يسرع عملية إنتاج اللقاحات ضد كورونا في الدول النامية

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الممثلة التجارية الأمريكية، كاترين تاي، تبحث احتمال دعم إهمال عدد من حقوق براءات الاختراع للأدوية ضد فيروس كورونا.

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وكتبت الصحيفة أن تاي أعلنت ذلك لزملائها، مضيفة أنها لا تزال تقوم بجمع المعلومات.

وأضافت أن تاي ناقشت هذه المسألة الأسبوع الماضي مع رئيس اختصاصي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إنتوني فاوتشي، الذي يرى أن هذا الإجراء قد يسرع عملية إنتاج اللقاحات ضد كورونا في الدول النامية.

وفي الوقت ذاته يعبر عدد من مسؤولي وزارة التجارة الأمريكية عن مخاوفهم من أن يؤدي إهمال حقوق براءات الاختراع إلى عواقب سلبية، بما في ذلك إلى اكتساب خصوم الولايات المتحدة للملكية الفكرية الأمريكية.

وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" سابقا بأن شركات الأدوية الأمريكية دعت حكومة بلادهم إلى عدم تعليق حقوق براءات الاختراع للأدوية ضد فيروس كورونا، إذ أنه قد يؤدي برأيها إلى نقل التكنولوجيات الموجودة إلى روسيا والصين.

وكان الاقتراح حول تعليق سريان مفعول حقوق براءات الاختراع للأدوية المضادة لكورونا تقدمت بها الهند وجنوب إفريقيا في منظمة التجارة العالمية عام 2020. وأيدت نحو 60 دولة هذه الدعوة، فيما عبرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن معارضتها الحازمة لها. وطرحت الممثلة التجارية الأمريكية، كاترين تاي، موخرا هذه المسألة من جديد.

وتعود أسباب المناقشات في منظمة التجارة العالمية بشأن التعليق المحتمل لسريان مفعول براءات الاختراع للقاحات والعقارات ضد كورونا إلى المخاوف من أن الدول المتطورة تتقدم الدول النامية بشكل كبير من حيث وتائر تلقيح السكان.

المصدر: نوفوستي