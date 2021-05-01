 
مباشر

رياح عاتية تقتل 11 شخصا في شرق الصين.. وخسائر مادية كبيرة (فيديو)

أخبار العالم

رياح عاتية تقتل 11 شخصا في شرق الصين.. وخسائر مادية كبيرة (فيديو)
IC
رياح عاتية تقتل11 شخصا في شرق الصين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qb4a

لقى 11 شخصا مصرعهم وأصيب 102 آخرون بعد أن ضربت رياح قوية وعواصف رعدية، ليلة الجمعة/ السبت، مدينة نانتونغ بمقاطعة جيانغسو في شرق الصين.

إقرأ المزيد
عواصف ترابية عاتية تغطي سماء الصين حتى ارتفاع 100 متر
عواصف ترابية عاتية تغطي سماء الصين حتى ارتفاع 100 متر

واجتاح الطقس القاسي غير المعتاد دلتا نهر اليانغتسي في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وكانت نانتونغ واحدة من أكثر المدن تضررا، حيث تسببت الرياح بانهيار مبان وأشجار، ودفعت الناس فى النهر.

وبحلول الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت، أثر الطقس على 13688 شخصا في عدة مدن في جيانغسو، مما تسبب بخسائر اقتصادية مباشرة بأكثر من 16.4 مليون يوان.

ووصلت سرعة الرياح في نانتونغ إلى 45.4 متر في الثانية، وشهدت بعض المناطق عواصف برد شديدة. بالإضافة إلى ذلك، تم إجلاء 3050 شخصا بسبب انهيار منازلهم أو إلحاق أضرار جسيمة بها.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة كانت تقف في مطار نانتونغ وهي تحوم حول نفسها بسبب الرياح العاتية. وقال موظفو المطار لوسائل الإعلام في وقت لاحق، إنه لم تقع إصابات أو خسائر في الممتلكات.

وانقلبت سفينة صيد بسبب الرياح، مما تسبب بسقوط 11 شخصا في الماء، تم انقاذ اثنين منهم وما زال 9 قيد البحث.

وتمت استعادة الكهرباء وإزالة الأشجار المنهارة والسيارات المتضررة والأشياء الأخرى، مثل النوافذ المحطمة والأسقف المنهارة.

كما أثر الطقس على المدن المجاورة، بما في ذلك شاوشينغ وهانغتشو في مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين. وأصدرت شنغهاي تحذيرات من الرياح والعواصف الرعدية والبرد بعد ظهر أمس الجمعة، لتذكير الناس بتجنب البقاء في الهواء الطلق خلال هذا الطقس.

المصدر: Global Times 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا