رياح عاتية تقتل 11 شخصا في شرق الصين.. وخسائر مادية كبيرة (فيديو)

لقى 11 شخصا مصرعهم وأصيب 102 آخرون بعد أن ضربت رياح قوية وعواصف رعدية، ليلة الجمعة/ السبت، مدينة نانتونغ بمقاطعة جيانغسو في شرق الصين.

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واجتاح الطقس القاسي غير المعتاد دلتا نهر اليانغتسي في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وكانت نانتونغ واحدة من أكثر المدن تضررا، حيث تسببت الرياح بانهيار مبان وأشجار، ودفعت الناس فى النهر.

وبحلول الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت، أثر الطقس على 13688 شخصا في عدة مدن في جيانغسو، مما تسبب بخسائر اقتصادية مباشرة بأكثر من 16.4 مليون يوان.

ووصلت سرعة الرياح في نانتونغ إلى 45.4 متر في الثانية، وشهدت بعض المناطق عواصف برد شديدة. بالإضافة إلى ذلك، تم إجلاء 3050 شخصا بسبب انهيار منازلهم أو إلحاق أضرار جسيمة بها.

Extreme weather kills 11 in east China's Nantong



for more: https://t.co/IvnYpnxcFWpic.twitter.com/dIqJOqdsv8 — CGTN (@CGTNOfficial) May 1, 2021

Videos of a large destructive #storm hit #Jiangsu Nantong in #China's east coast last night. Sustained #hurricane force winds over 75 mph were recorded with gusts well over 100 mph. According to local media, the storm has killed 11 people and caused multiple injuries. pic.twitter.com/0g8H4RxpqH — Frontline (@Frontlinestory) May 1, 2021

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة كانت تقف في مطار نانتونغ وهي تحوم حول نفسها بسبب الرياح العاتية. وقال موظفو المطار لوسائل الإعلام في وقت لاحق، إنه لم تقع إصابات أو خسائر في الممتلكات.

وانقلبت سفينة صيد بسبب الرياح، مما تسبب بسقوط 11 شخصا في الماء، تم انقاذ اثنين منهم وما زال 9 قيد البحث.

وتمت استعادة الكهرباء وإزالة الأشجار المنهارة والسيارات المتضررة والأشياء الأخرى، مثل النوافذ المحطمة والأسقف المنهارة.

كما أثر الطقس على المدن المجاورة، بما في ذلك شاوشينغ وهانغتشو في مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين. وأصدرت شنغهاي تحذيرات من الرياح والعواصف الرعدية والبرد بعد ظهر أمس الجمعة، لتذكير الناس بتجنب البقاء في الهواء الطلق خلال هذا الطقس.

A viral video on social media showed a plane parking at the Nantong airport swirled itself due to the strong wind. Airport staff later told the media that there were no injuries or property losses at the airport. https://t.co/B6tOcATFovhttps://t.co/fYhMD4Vmstpic.twitter.com/HZO1OjSrKq — Global Times (@globaltimesnews) May 1, 2021

11 died, 9 missing and 102 injured in #Nantong, #Jiangsu Province, after gusty winds swept through the city last night. Pics from Weibo users. pic.twitter.com/9pIeo9vPWM — SHINE (@shanghaidaily) May 1, 2021

An airplane parked on the tarmac at the #Nantong Xingdong International Airport turned around after gale-force winds swept through the area last night. pic.twitter.com/VGE6LcJxHe — SHINE (@shanghaidaily) May 1, 2021

المصدر: Global Times