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4 أمريكيين وكنديان وأرجنتيني بين قتلى حادث جبل الجرمق في إسرائيل

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4 أمريكيين وكنديان وأرجنتيني بين قتلى حادث جبل الجرمق في إسرائيل
Reuters
عشرات آلاف اليهود المتشددين على مدرجات جبل الجرمق يحتفلون بعيد لاغ باعومير قبل حادث انهيار مدرج وتدافع أسفر عن مقتل 45 شخصا.
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أسفر حادث انهيار المدرج والتدافع في جبل الجرمق بإسرائيل عن مقتل 4 مواطنين أمريكيين وكنديين اثنين وأرجنتيني كانوا بين 45 ضحية تم تسجيلهم حتى الآن حسب بيانات رسمية.

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وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الجمعة، أن السلطات حددت 4 مواطنين أمريكيين على الأقل وأرجنتيني بين قتلى الكارثة.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، مساء الجمعة، أنه علم بمقتل مواطنين 2 من بلاده جراء الحادث.

وأكدت السلطات الإسرائيلية الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار المدرج والتدافع في جبل الجرمق قرب صفد إلى 45 قتيلا إضافة إلى أكثر من 150 جريحا.

ووقع الحادث ليل الخميس إلى الجمعة خلال الاحتفالات بعيد الشعلة (لاغ باعومير) وشارك فيها 100 ألف شخص، حيث تعرض البعض للاختناق أو السحق ولم يلحظهم أحد حتى صدر نداء استغاثة عبر مكبرات الصوت.

المصدر: وكالات

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