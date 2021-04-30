نائب الرئيس الإيراني: أعتقد أن هناك مؤامرة سعودية إسرائيلية وراء قضية التسريب الصوتي لظريف

اعتبر إسحاق جهانغیري النائب الأول للرئيس الإيراني، أن تسريب تصريح وزير الخارجية محمد ظريف حيث انتقد دور الحرس الثوري في دبلوماسية بلاده، قد يكون ناجما عن "مؤامرة سعودية إسرائيلية".

إقرأ المزيد

وقال جهانغیري، في تصريح أدلى به يوم الجمعة خلال اجتماع عبر تطبيق "كلاب هاوس": أعتقد أن هناك مؤامرة سعودية إسرائيلية مع قناة إيران إينترنشنال لإشغال البلاد بقضية أخرى بينما نخوض مفاوضات في فيينا مع خمس قوى كبرى".

وفي مقابلة بثتها مع "إيران إينترنشنال" الفضائية الناطقة باللغة الفارسية ومقرها في لندن في وقت متأخر من الأحد، قال ظريف إن نفوذه في السياسة الخارجية الإيرانية "صفر"، منتقدا مدى تأثير الحرس الثوري على دبلوماسية بلاده.

وأثار التسجيل المسرب، الذي يلقي ضوءا نادرا على العلاقة بين الحكومة والحرس الثوري القوي، غضب المحافظين في إيران الذي وصفوا التسريب بأنه "عمل من أعمال التجسس"، وطالب عدد من المشرعين باستقالة ظريف.

وقالت السلطات إن التسجيل كان جزءا من مشروع أوسع نطاقا مع مسؤولي الحكومة وأنتج للاحتفاظ به في سجلات الدولة ولم يكن معدا للنشر.

المصدر: وكالات إيرانية