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تركيا تعزي إسرائيل بضحايا حادث جبل الجرمق

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تركيا تعزي إسرائيل بضحايا حادث جبل الجرمق
aa.com.tr
وزارة الخارجية التركية.
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أعربت وزارة الخارجية التركية عن تعازيها لإسرائيل بضحايا حادث انهيار الجسر والتدافع في جبل الجرمق، الذي أودى بحياة 45 شخصا.

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وقالت الخارجية التركية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إنها تلقت "بحزن" هذا النبأ، وأضافت: "نتقدم بالتعازي للشعب الإسرائيلي وحكومته بسبب هذا الحادث الأليم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت السلطات الإسرائيلية الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار الجسر والتدافع في جبل الجرمق قرب صفد إلى 45 قتيلا إضافة إلى أكثر من 100 جريح.

ووقع الحادث ليل الخميس إلى الجمعة خلال الاحتفالات بعيد الشعلة (لاغ باعومير) وشارك فيها 100 ألف شخص، حيث تعرض البعض للاختناق أو السحق ولم يلحظهم أحد حتى صدر نداء استغاثة عبر مكبرات الصوت.

المصدر: RT + وكالات

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