بريطانيا ترصد 2381 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، 2381 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الخميس.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2381، مقابل 2445 في بيانات الخميس، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4416623.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 15 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقارنة مع 22 الخميس، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 127517 شخصا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 34.216 مليون شخص، بينهم أكثر من 14.532 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: RT