دراسة بريطانية: لقاحات "فايزر/بيونتيك" و"أسترازينيكا" فعالة لكن ليست مثالية

أكدت دراسة علمية بريطانية أن ثمة حالات نادرة للإصابات والوفيات بـ"كوفيد-19" بعد تلقي الجرعة الأولى من لقاحات "فايزر/بيونتيك" أو "أسترازينيكا" بين المسنين من ضعاف الصحة.

وقال باحثون بريطانيون خلال عرضهم، اليوم الجمعة، بيانات ميدانية حول مجموعة من المصابين بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في مستشفيات بريطانيا، إن عددا قليلا جدا للمصابين والمتوفين بالمرض بين المسنين الذين يعانون من ضعف العام يدخلون إلى المستشفى ويتوفون حتى بعد الحصول على الجرعة الأولى من اللقاحات لكن ذلك لا يعني أنها غير فعالة.

وأضاف الباحثون أن نتائج الدراسة أظهرت نوعا ما "فشلا للقاحات" لكن ذلك لم يكن "أمرا مستبعدا".

وقال أستاذ صحة الأطفال وطب الأوبئة بجامعة ليفربول، كالوم سيمبل، الذي شارك في الإشراف على البحث: "يحدث ذلك في الغالب للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض شديدة على أي حال، وهي فئة كبار السن، فهم واهنون ومتقدمون في السن جدا".

وتابع سيمبل: "لا نقول إن اللقاح غير فعال... في الحقيقة هذا دليل واقعي ودامغ على فعاليته، لكنه يظهر أيضا أن اللقاح ليس مثاليا".

المصدر: "رويترز"