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تركيا تعلن استلام الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي في غضون شهر

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تركيا تعلن استلام الدفعة الأولى من لقاح
Reuters /FW1F/Dan Grebler
شحنات من لقاح سبوتنيك في الروسي
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قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، اليوم الجمعة، إن بلاده ستستلم 50 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك - V" الروسي المضاد لكورونا خلال 6 أشهر.

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ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزير قوله إن "الدفعة الأولى ستصل في غضون شهر".

وأضاف الوزير أن تركيا ستستلم أيضا مليون جرعة من لقاح شركة "بيونتيك" الألمانية في شهر مايو.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال، اليوم الجمعة، إن بلاده لديها في الوقت الحالي ما يكفي من جرعات اللقاحات المضادة لكوفيد-19 ولا تواجه أي مشكلات تتعلق بحصولها عليه، مضيفا أنه سيناقش مسألة توريد المزيد من الإمدادات مع الزعيمين الصيني والروسي.

وقامت السلطات التركية حتى الآن بتوزيع ما يقرب من 23 مليون جرعة لقاح، حيث حصل 13.7 مليون، أو ما يعادل 16 في المئة من السكان، على جرعة واحدة على الأقل.

المصدر: وكالات

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