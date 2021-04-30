تركيا تعتمد لقاح "سبوتنيك V" الروسي للاستخدام في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي أن البلاد صادقت على الاستخدام العاجل للقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن وكالة الأدوية والأجهزة الطبية التركية وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح المضاد لكورونا "سبوتنيك V" الروسي.

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إلى ذلك أكد الرئيس رجب طيب أردوغان في تصريحات في وقت سابق من اليوم، عدم وجود أي مشاكل في تأمين لقاح فيروس كورونا،"هناك محادثات جديدة نجريها مع روسيا وسنحصل إن شاء الله على لقاح "سبوتنيك في".

وأعلنت تركيا، أمس الخميس إنها قامت بشراء رخصة لقاح "سبوتنيك V" وذلك بهدف الإنتاج المشترك للقاح في تركيا مع الجانب الروسي.

وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة صناعة الأدوية التركية Viscoran İlaç قد أعلنوا يوم الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق بشأن إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك V" في تركيا.

المصدر: وكالات