البابا يسهل محاكمات الفاتيكان للكرادلة والأساقفة

أرسل البابا فرنسيس رسالة للكرادلة والأساقفة في الفاتيكان بشأن نيته محاسبتهم عن سوء السلوك الإجرامي، مزيلا العقبات الإجرائية التي كانت تمنع محاكمتهم أمام محكمة جنائية في الفاتيكان.

وأوضح قانون جديد نشر اليوم الجمعة أن ممثلي الادعاء في الفاتيكان لهم اختصاص قضائي على الكرادلة والأساقفة، ويحتاجون فقط لموافقة البابا للمضي قدما في التحقيقات ضدهم.

كما ألغى القانون لائحة سابقة، عُمل بها حتى العام الماضي، ونصت على أنه يحق لأعلى محكمة طعون فقط، والمكونة من ثلاثة قضاة كرادلة، تقييم أفعال الكرادلة والقساوسة المتهمين بارتكاب جرائم جنائية.

كما مُرر يوم أمس الخميس قانون مختلف يجبر أبرز رموز الفاتيكان على إعلان نظافة أموالهم، وفرض حد (40 يورو) على قيمة الهدايا المالية الشخصية المرتبطة بالعمل، التي يتلقاها أي موظف بالفاتيكان. واعتبر الحد على سعر الهدايا وسيلة للسيطرة على ممارسة صارخة تتضمن منح هدايا مالية لموظفي الفاتيكان مقابل خدمات.

المصدر: AP