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وكالة: الصين تقترح تقديم مساعدتها للهند في مواجهة تفشي كورونا

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وكالة: الصين تقترح تقديم مساعدتها للهند في مواجهة تفشي كورونا
Sputnik
الرئيس الصيني شي جين بينغ
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أفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وجه برقية لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اقترح فيها مساعدة بلاده للهند في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

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وتحتل الهند في الوقت الراهن المرتبة الثانية في العالم من حيث العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد. وتدل المعلومات الأخيرة لوزارة الصحة الهندية على أن عدد الإصابات بهذا الفيروس في البلاد تجاوز 18,7 مليون حالة.

وكانت العلاقات الثنائية بين الجارتين الهند والصين قد توترت في الأشهر الماضية بسبب وقوع اشتباكات بين جنودهما في المناطق الحدودية للبلدين.

المصدر: نوفوستي

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