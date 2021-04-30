بريطانيا: تهديد كورونا تم القضاء عليه تقريبا في ثلث البلاد

كشفت بيانات حكومية بريطانية أن تهديد فيروس كورونا، تم القضاء عليه تقريبا في ثلث البلاد، على الرغم من أن الجميع لا يزالون يخضعون لقيود إغلاق قاسية.

وبحسب البيانات الواردة من لوحة معلومات كوفيد الحكومية فإن حوالي 22 مليون شخص يعيشون في مناطق في جميع أنحاء المملكة المتحدة حيث لم تسجل أي حالة وفاة بكورونا في شهر أبريل.

ويظهر تحليل أجرته هيئة الإذاعة البريطانية أن بعض المناطق لم تسجل أي حالة وفاة، وقد سجلت منطقة بليموث آخر حالة قبل 57 يوما، أما في أكسفورد ومايدستون وكينت، فآخر حالة وفاة سجلت قبل شهرين.

وتظهر الإحصاءات التي تصل حتى 29 أبريل أنه خلال الشهر الحالي، تم الإبلاغ عن أقل من 600 حالة إصابة، مقارنة بأكثر من 30 ألفا خلال نفس الفترة في يناير.

وتظهر أحدث الأرقام أن أكثر من 48 مليون مواطن بريطاني تلقوا جرعة واحدة من اللقاح المضاد للفيروس، و14 مليون تلقوا الجرعتين.

المصدر: "ديلي ميل"