حادث جبل الجرمق.. بوتين يقدم التعازي لإسرائيل ونتنياهو يتوعد بـ"تحقيق شامل"

قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى إسرائيل تعازيه في سقوط عشرات القتلى جراء حادثة تدافع خلال حفل ديني في جبل الجرمق بإسرائيل.

وأعرب بوتين اليوم الجمعة في برقية بعث بها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعازيه العميقة في ضحايا الحادث المأساوي، قائلا إن روسيا "تشارك الشعب الإسرائيلي الصديق حزنه".

كما عبر الرئيس الروسي عن تعازي ودعم بلاده لذوي ضحايا الحادث، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

بدوره، وصف نتنياهو حادث التدافع الذي وقع مساء أمس خلال حفل "لاك بوعومر" الديني اليهودي وأسفر عن مقتل 44 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين، بأنه "كارثة مروعة"، مشددا على أن الجميع يصلون من أجل شفاء الجرحى.

وأعلن نتنياهو، الذي وصل إلى موقع الحادث، الحداد الوطني يوم الأحد القادم، متعهدا بإجراء "تحقيق شامل وجدي ومفصل لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل".

وصل رئيس الوزراء نتنياهو إلى مكان المأساة التي وقعت في جبل ميرون واستمع إلى إيجازات قدمها وزير الأمن الداخلي والمفوض... Posted by ‎رئيس الوزراء الاسرائيلي‎ on Friday, April 30, 2021

ولفت رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أن الشرطة نفذت على وجه السرعة عملية إخلاء الموقع من الناس عقب وقوع الحادث، مشددا على أن تصرفات قوات الإجلاء والأمن أتاحت تفادي وقوع مسألة أكبر بكثير.

في غضون ذلك، أمر المدعي العام، المستشار القانوني للحكومة، أفيخاي ماندلبليت، وحدة التحقيقات الداخلية في الشرطة الإسرائيلية بإجراء تحقيق في إهمال محتمل من قبل عناصر الشرطة خلال الحادث.

المصدر: RT + تايمز أوف إسرائيل + MIGnews