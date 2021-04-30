وسائل إعلام: لقاح "أسترازينيكا" يواجه صعوبات في تقديم طلب للموافقة على استخدامه في الولايات المتحدة

أفادت صحيفة "Wall Street Journal" بأن الشركة المنتجة للقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا تواجه صعوبات في جمعها للوثائق الضرورية لتقديم طلب للموافقة على لقاحها في الولايات المتحدة.

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وذكرت الصحيفة أن الشركة البريطانية السويدية "أسترازينيكا" أعلنت الشهر الماضي نيتها لتقديم طلب لمنحها ترخيص لاستخدام لقاحها بالولايات المتحدة في حالة طارئة، في النصف الأول من أبريل الجاري.

ونقلت عن مصادر مطلعة على الوضع أن الشركة أبلغت مؤخرا المسؤولين الأمريكيين بأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت، وخاصة حتى منتصف مايو القادم، لإكمال عملية جمع المعلومات الضرورية لتقديم طلبها للمنظم الأمريكي FDA.

وأشارت إلى أن المنظم FDA كان أثناء دراسته للقاحات الأخرى يدرس معلومات التجارب السريرية المشرف عليها. لكن اللقاح "أسترازينيكا" يستخدم لتلقيح الناس في بريطانيا منذ 4 أشهر، ولذلك اضطرت الشركة لجمع كمية كبيرة من المعلومات الخاصة باللقاحات المستخدمة في التطعيم، وخاصة المعلومات حول فعاليتها وسلامتها وانتقال الفيروس بين الجمهور. وجعل هذا المهمة أكثر صعوبة، ومن المرجح أن تطيل عملية النظر في الطلب من قبل المنظم.

وقد وافقت الولايات المتحدة حتى الآن على استخدام اللقاحات " Pfizer/BioNTech" و"Moderna" و"Johnson & Johnson" في أراضيها.

المصدر: نوفوستي