بكين تحث واشنطن على كبح جماح قواتها في الخطوط الأمامية

حثت وزارة الدفاع الصينية، يوم الخميس، الولايات المتحدة على كبح جماح قواتها على الخطوط الأمامية، والتي قالت بكين إنها أصبحت أكثر نشاطا في الجو والبحر بالقرب من الصين هذا العام.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، في إيجاز صحفي يوم الخميس إنه منذ تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير زادت عمليات السفن الحربية الأمريكية في البحار حول الصين 20 في المئة، بينما ارتفع نشاط طائرات الاستطلاع الأمريكية 40 في المئة، مقارنة بالعام الماضي.

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وأضاف وو: "نحث الجانب الأمريكي على فرض قيود صارمة على قواته في الخطوط الأمامية، والالتزام باللوائح، بما في ذلك قواعد السلوك الخاصة بسلامة المواجهات الجوية والبحرية واللوائح الدولية لمنع الاصطدام في البحر، ومنع وقوع حوادث خطيرة مماثلة مرة أخرى"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأكدت الصين مرارا أن الوجود العسكري الأمريكي في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي ومضيق تايوان هو العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقالت الولايات المتحدة إن لديها حق حرية الملاحة في تلك المناطق، التي تعتبرها الصين ساحتها الخلفية الجغرافية الاستراتيجية.

المصدر: وكالات