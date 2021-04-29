الشرطة القرغيزية تعلن تجدد الاشتباكات المسلحة في مناطق حدودية مع طاجيكستان

أفادت الشرطة القرغيزية في وقت متأخر من اليوم الخميس بتجدد اشتباكات مسلحة على الحدود مع طاجيكستان، على الرغم من اتفاق البلدين على وقف إطلاق النار وسحب القوات بعد ساعات من المحادثات.

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ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن داميرا يوسوبوفا، المتحدثة باسم وزارة الداخلية في مقاطعة باتكين القرغيزية، قولها: "بحلول الساعة الواحدة صباحا، تصاعد الوضع في منطقة ليليك بمقاطعة باتكين مرة أخرى... وشارك حرس الحدود في تبادل مكثف لإطلاق النار".

وكانت وزارتا الخارجية القرغيزية والطاجيكية اتفقتا في وقت سابق من يوم الخميس على تسيير نظام لوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي لمنع تصعيد التوتر العسكري على الحدود بين الدولتين.

واندلعت الأربعاء اشتباكات بين مواطنين قرغيز وطاجيك في موقع توزيع المياه غولوفنوي المتنازع عليه بالروافد العليا لنهر إسفارا، وتحولت لاحقا إلى مواجهات بين قوات حرس الحدود لكلا الطرفين.

وأعلنت قرغيزستان عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين من مواطنيها، بينما تحدثت طاجيكستان عن سقوط 3 قتلى و31 جريحا من طرفها.

وتشهد المناطق الحدودية بين البلدين حوادث متكررة بسبب وجود أراض واسعة متنازع عليها، حيث لم يتم حتى الآن ترسيم حوالي 480 كيلومترا من الشريط الحدودي بين قرغيزستان وطاجيكستان والممتد لـ980 كيلومترا.

المصدر: وكالات