نائب الرئيس الإيراني السابق لـRT: الانتخابات المقبلة ستكون ساخنة والإصلاحيون يسعون لمشاركة واسعة

قال محمد علي أبطحي، نائب الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، إن الانتخابات المقبلة في إيران "ستكون ساخنة"، مضيفا أن التيار الإصلاحي يسعى لمشاركة واسعة.

وأشار في حديثه مع RT إلى أن "لجنة صيانة الدستور تنحاز دائما لصالح التيار الأصولي وتقف ضد الإصلاحيين"، مضيفا أن "الانتخابات البرلمانية السابقة شهدت إقبالا ضعيفا لم يحصل منذ الثورة الإسلامية".

ولفت إلى أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف كان مرشحا قويا لدى التيار الإصلاحي، مضيفا أن "التسريبات الأخيرة عززت شعبيته لكنها أصبحت عائقا أمام وصوله إلى سدة الرئاسة".

وأوضح أن "المؤكد أن ظريف لم يرغب في التسريبات وحديثه كان شهادة للتاريخ فقط".

وفي حديثه عن العلاقات مع السعودية، أكد أبطحي أن "تصريحات ولي العهد السعودي الأخيرة استقبلتها إيران بارتياح"، مذكرا بأن "علاقات إيران في حقبة خاتمي مع دول الجوار كانت طيبة وقوية".

وأضاف أن "العلاقات مع السعودية كانت أولوية سياسية خلال حقبة حكم الرئيس خاتمي ولا تزال أولوية إلى الآن".

المصدر: RT