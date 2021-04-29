"الدفاع الأفغانية" تعلن مقتل مجموعة من مسلحي "طالبان"

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل ثمانية عناصر من حركة "طالبان" في عمليات لقوات الأمن والدفاع بمنطقة دولت شاه التابعة لولاية لغمان.

وأكد بيان الوزارة "مقتل 8 من عناصر طالبان، من بينهم أحد قادة الحركة ويدعى عثمان في عمليات لقوات الدفاع والأمن الأفغاني، بمنطقة دولت شاه بولاية لغمان الليلة الماضية".

وتشهد أفغانستان أعمال عنف ومواجهات متكررة بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" رغم انخراط الطرفين في محادثات سلام من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

وبعد مفاوضات استمرت سنوات عديدة وتعثرت أكثر من مرة، وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" فبراير 2020، بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا تاريخيا ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأميركية من أفغانستان، ويمهد لمفاوضات مباشرة بين حكومة كابل و"طالبان".

المصدر: وكالات