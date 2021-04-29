منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسي يرفعون دعوى تشهير ضد هيئة رقابة صحية برازيلية

أكد منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا أنهم سيرفعون دعوى تشهير ضد الوكالة الوطنية البرازيلية للرقابة الصحية ("أنفيسا") التي رفضت السماح بتصدير هذا العقار إلى البلاد.

وشدد حساب "سبوتنيك V" الرسمي في "تويتر" اليوم الخميس على أن الهيئة البرازيلية "أصدرت بيانات خاطئة ومضللة" عن اللقاح دون اختباره، وذلك على الرغم من تلقيها رسالة رسمية من مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية أكدت أن العقار الذي طوره علماؤه لا يضم أي فيروس غداني قادر على التكاثر، خلافا عما زعمته الوكالة.

وأعاد حساب "سبوتنيك V" نشر مقال أقر فيه مدير الأدوية والمنتجات البيولوجية في "أنفيسا"، غوستافو مينديز، بأن وكالته لم تجر أي فحوصات للفيروسات الغدانية القادرة على التكاثر على عينات للقاح الروسي.

وتابع منتجو "سبوتنيك V" أنهم يرفعون في أعقاب هذا الاعتراف دعوى تشهير في البرازيل ضد "أنفيسا"، متهمين الوكالة بنشر "بيانات خاطئة وكاذبة".

Following the admission of Brazilian regulator Anvisa that it did not test Sputnik V vaccine, Sputnik V is undertaking a legal defamation proceeding in Brazil against Anvisa for knowingly spreading false and inaccurate information. — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 29, 2021

ورفضت "أنفيسا" مؤخرا للمرة الثانية منح ترخيص لتصدير "سبوتنيك V" إلى البلاد، على الرغم من إقرار وزارة العلوم بسلامة اللقاح وموافقتها على إنتاجه في البلاد.

وزعمت "أنفيسا" أن هناك مخاطر مرتبطة باللقاح الروسي، منها وجود فيروس غداني قادر على التكاثر فيه، على الرغم من نفي الجانب الروسي هذه الادعاءات نفيا قاطعا.

وسبق أن رجح منتجو "سبوتنيك V" وجود دواع سياسية وراء رفض الوكالة البرازيلية لتسجيل اللقاح.

المصدر: RT + RBC