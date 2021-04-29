إيران تتسلم دفعة جديدة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V"

أعلنت إيران أنه تم الیوم الخمیس، إرسال الشحنة السابعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، من موسكو إلى طهران، تنفيذا للإتفاقات المبرمة بين البلدين في هذا الصدد.

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وکان صندوق الاستثمار المباشر الروسي سلم الشحنة السابعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" للسفارة الإيرانية في موسكو أمس الأربعاء، ليتم إرسالها اليوم إلى طهران على متن طائرة لشركة الطيران الإيرانية "آسمان أير".

وقال سفير إيران لدى روسيا، كاظم جلالي: "وفقا للاتفاق الذي أبرمناه مع الجانب الروسي، تم إرسال شحنة أخرى تضم 100 ألف جرعة إلى إيران، وذلك في اطار مذكرة التفاهم الأولى المبرمة بين البلدين في هذا الصدد، ومع الأخذ في الاعتبار هذا العدد من اللقاحات، فقد تم حتى الآن، تسليم 720 ألف جرعة من اللقاح الروسي إلى إيران".

وأضاف "نظرا لاقتراب موعد تنفيذ مذكرة التفاهم الثانية بين إيران وروسيا بشأن إرسال 60 مليون جرعة أخرى من اللقاح الروسي، نحاول التسريع في إرسال المزيد من الشحنات إلى إيران".

وأشار إلى "التوقيع على مذكرة التفاهم الثانية في أواخر الشهر الماضي ليتم الإنتهاء من تطعيم كامل لـ 30 مليون شخص من الفئات المستهدفة من المواطنين الإيرانيين، والتي بموجبها سيتم إرسال 60 مليون جرعة إلى إيران خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر من هذا العام".

ونوه جلالي إلى بدء عملية الإنتاج المشترك لهذا اللقاح في إيران من قبل شركتين إيرانية بالتعاون مع الجانب الروسي.

المصدر: "فارس"