"القطرية" تنقل المساعدات العالمية إلى الهند لتخطي أزمة كورونا

قالت الخطوط الجوية القطرية إن 3 رحلات لطائرات شحن تابعة لها ستنقل 300 طن من المساعدات إلى الهند قادمة من أنحاء العالم.

إقرأ المزيد

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، أن القطرية ستتكفل يوم 3 مايو بنقل المساعدات لهذا البلد، الذي يشهد مؤخرا ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا.

ومع رصد 379257 حالة إصابة جديدة و3645 وفاة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية في الهند، تشير بيانات وزارة الصحة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالوباء في الهند يبلغ حاليا 18.38 مليون، والوفيات 204832.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحور كوفيد-19 الهندي الذي يشتبه في مسؤوليته عن إغراق البلاد في أزمة صحية خانقة، قد رصد في 17 دولة على الأقل حول العالم.

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان، بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا من الإصابات، وهي رابع دولة في العالم من حيث عدد الوفيات.

المصدر: رويترز