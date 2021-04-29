أوغلو يدعو خبراء الصحة الروس لتقييم سلامة المنتجعات التركية في ضوء فيروس كورونا

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، إن تركيا مستعدة في أي وقت لاستقبال مفتشين وخبراء في مجال الصحة من روسيا لتقييم سلامة المنتجعات السياحية في البلاد.

واضاف الوزير في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "نعم وحتى في العام الماضي تحدثت عن هذا الأمر مع (وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف ودعوت الخبراء الروس، حتى يتمكنوا من القدوم متى أرادوا. نحن مستعدون لاستقبالهم.، ويمكنهم القيام بزيارة في أي وقت ووقتما يريدون. ويمكن أن تكون عدة زيارات".

ووفقا له، ستناقش تركيا أيضا مع روسيا إمكانية تزويد السياح الروس باختبارات PCR (فحص الكوفيد) مجانية لفيروس كورونا، للعودة إلى ديارهم.

وعلقت روسيا اعتبارا من 15 أبريل الجاري الرحلات المنتظمة والمستأجرة (التشارتر) إلى تركيا لمدة شهر ونصف الشهر، وكذلك الرحلات الجوية مع تنزانيا، بسبب تدهور الوضع جراء انتشار فيروس كورونا في هذين البلدين.

المصدر: نوفوستي