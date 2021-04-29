أنقرة تعلن عن شراء رخصة لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي في تركيا

أعلنت تركيا، اليوم الخميس، إنها قامت بشراء رخصة لقاح "سبوتنيك V" وذلك بهدف الإنتاج المشترك للقاح في تركيا مع الجانب الروسي.

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وجاء إعلان تركيا، عبر تصريح لوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، لوكالة "سبوتنيك" الذي قال فيه: "وزير الصحة التركي أبلغني أنهم اتفقوا مع زملائهم الروس على شراء رخصة لقاحات "سبوتنيك V" للإنتاج المشترك، هذه بالطبع خطة على المدى المتوسط".

وأضاف أوغلو: "نحن نخطط لزيارة موسكو، ولكن سيكون ذلك متاحا عندما تصل أرقام الإصابات إلى مستوى يسمح لنا بمناقشة هذا الأمر مع زملائنا الروس. ربما تكون الزيارة في مايو بعد شهر رمضان. إذا كان الجانب الروسي جاهزا".

وأشار أوغلو إلى أن أحد أبرز المواضيع التي ستجري مناقشتها هي إمكانية عودة السياح الروس إلى تركيا.

والإسبوع الماضي، أعلنت تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، تقليص عدد الرحلات الجوية بين بلادها وتركيا اعتبارا من 15 أبريل وحتى 1 حزيران المقبل، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وأكد الكرملين أن قرار تقييد الرحلات الجوية مع تركيا مرتبط بالوضع الوبائي الصعب في ذلك البلد.

المصدر: "سبوتنيك"