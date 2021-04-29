أشكنازي يرحب بعزم أذربيجان فتح مكتبين للسياحة والتجارة في إسرائيل

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، بعزم أذربيجان فتح مكتب للسياحة ومكتب تجاري في إسرائيل، واعتبر ذلك خطوة مهمة نحو افتتاح سفارة لأذربيجان في إسرائيل.

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جاء ذلك خلال ترأس أشكنازي، اليوم الخميس، الوفد الإسرائيلي إلى الاجتماع الثاني للجنة الإسرائيلية الأذربيجانية المشتركة، الذي عقد عبر الفيديوكونفرنس وتناول تعزيز العلاقات الثنائية والتجارة بين إسرائيل وأذربيجان.

وقال أشكنازي: "أذربيجان حليف وصديق، وأكبر مورد للطاقة لدولة إسرائيل. وسنواصل العمل على تطوير العلاقات المهمة مع أذربيجان وتوسيعها إلى مجالات جديدة. اعتراف أذربيجان بشهادة التطعيم الإسرائيلية سيعزز العلاقات التجارية والسياحية بين البلدين، ويساعد الاقتصاد الإسرائيلي على مواصلة التعافي من أزمة كوفيد-19".

وأعلن رئيس الوفد الأذربيجاني في الاجتماع، وزير الاقتصاد، ميخائيل جباروف، أن أذربيجان تعتزم هذا العام افتتاح مكتب لترويج السياحة في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى مكتب تجاري له صفة دبلوماسية، في إسرائيل.

وقبل اجتماع اللجنة المشتركة، ناقش أشكنازي وجباروف التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، بما في ذلك توسيع دائرة "دول السلام في إطار اتفاقيات إبراهيم"، والتعاون المحتمل بين البلدين.

وناقش الوزيران أوجه التعاون الاقتصادي المحتملة، كما تمت مناقشة إمكانية اعتراف أذربيجان بشهادة التطعيم الإسرائيلية، وكذلك منح الإذن للسياح الإسرائيليين بدخول أذربيجان.

المصدر: RT