الكرملين يؤكد أن روسيا لن تتسامح مع تصرفات التشيك وبلغاريا تجاهها

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو لن تتسامح مع التصرفات التي تقوم بها كل من جمهوريتي التشيك وبلغاريا في العلاقة مع روسيا.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي على القناة الروسية الأولى، اليوم الخميس، إن "ما تفعله التشيك الآن، وانضمام بلغاريا ودول البلطيق وغيرها إليها، في إطار هذا التضامن المزعوم، لن نتسامح معه".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية ترفض بعناد قبول رغبة روسيا في أن تكون على علاقة جيدة معها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وبروكسل وكذلك العواصم الأوروبية الأخرى ترفض الاستماع إلى رسالة بوتين حول العمل على بناء علاقات طيبة.

وقد ردت روسيا في وقت سابق على طرد جمهورية التشيك 18 دبلوماسيا روسيا من أراضيها بدعوى تورط الاستخبارات الروسية في الانفجار الذي هز عام 2014 مستودع أسلحة في بلدة فربيتيتسي التشيكية، وأعلنت موسكو ترحيل 20 دبلوماسيا تشيكيا.

وقررت دول البلطيق، لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، في وقت لاحق ترحيل عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، تعبيرا عن تضامنها مع جمهورية التشيك في أزمتها الدبلوماسية الحالية مع موسكو.

المصدر: تاس