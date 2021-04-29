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مسؤول روسي: سنواجه حربا اقتصادية حقيقية في حال قطع نظام الدفع SWIFT عن روسيا

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مسؤول روسي: سنواجه حربا اقتصادية حقيقية في حال قطع نظام الدفع SWIFT عن روسيا
Sputnik
رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي
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أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن روسيا ستواجه حربا اقتصادية حقيقية في حال قطع نظام الدفع SWIFT عنها.

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وقال سلوتسكي في مؤتمر صحفي في موسكو، اليوم الخميس: "إنها خطوة حساسة جدا للغاية. لا أعتقد أنه سيتم قطع نظام الدفع SWIFT عن روسيا، لأن ذلك سيعني حربا حقيقية، وإن كانت على المستوى الاقتصادي".

وأضاف أن "هذه الحرب الاقتصادية الشاملة ستضر، بشكل لا أقل من ذلك، شركائنا الاقتصاديين وعددهم في الغرب كبير".

ونشر البرلمان الأوروبي منذ عدة أيام مشروع قرار يقترح من جديد قطع نظام الدفع الدولي SWIFT عن روسيا. وفي الوقت ذاته اعترف رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، بأن تحقيق ذلك أمر صعب، لأن نظام الدفع SWIFT مؤسسة دولية خاصة، وليس لدى الاتحاد الأوروبي إمكانية للتأثير على قراراتها.

وقامت روسيا في الوقت ذاته بإنشاء نظام خاص لنقل الرسائل المالية. ويشارك فيه حاليا 23 مشاركا أجنبيا من أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وألمانيا وسويسرا.

المصدر: نوفوستي

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