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مجهولون يضرمون النار في تمثال لغاندي في يريفان.. والسبب تركي

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مجهولون يضرمون النار في تمثال لغاندي في يريفان.. والسبب تركي
Reuters
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أضرم مجهولون النار في نصب تذكاري، يمثل المهاتما غاندي في مدينة يريفان عاصمة أرمينيا.

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وجرت هذه الحادثة بعد أن قامت البعثة الدبلوماسية الهندية في أرمينيا على موقعها في الإنترنت يوم 24 أبريل بالإشارة إلى ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للأرمن، وبعد ذلك قامت بحذفها.

وانصب غضب سكان يريفان على النصب التذكاري للسياسي الهندي، فيما كان قد وضع النصب التذكاري مؤخرا في مكانه ليلا  لسبب ما.

مجهولون يضرمون النار في تمثال لغاندي في يريفان.. والسبب تركي

ومنذ ذلك الحين، أصبح النصب التذكاري هدفا للهجمات في أكثر من مناسبة، حيث ألقي عليه البيض، وجرى استذكار أقوال غاندي دفاعا عن تصرفات السلطات التركية ضد الأرمن واليونانيين.

وفي نهاية المطاف، أضرم مجهولون النار ليلا في تمثال غاندي، فيما وصف مكتب رئيس بلدية يريفان الحادثة بأنها مزعجة، وطلب من الشرطة العثور على المسؤولين عن الواقعة ومعاقبتهم.

المصدر: سبوتنيك

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