وزيرة العدل التشيكية تتحدث عن "فرضيات أخرى" في قضية انفجارات فربيتيتسي

كشفت وزيرة العدل التشيكية، ماريا بينيشوفا، عن وجود أكثر من فرضيتين في قضية الانفجارات التي هزت عام 2014 مستودع أسلحة في بلدة فربيتيتسي وسببت مؤخرا أزمة دبلوماسية بين التشيك وروسيا.

وأكدت بينيشوفا في مقابلة نشرها موقع Novinky التشيكي اليوم الخميس أنها حضرت الاجتماع الذي بحثت فيه الحكومة انفجارات فربيتيتسي، مشيرة إلى أن موقفها إزاء القضية يتطابق إلى حد كبير مع موقف الرئيس التشيكي ميلوش زيمان.

وأشارت الوزيرة إلى أنها اطلعت فقط على تقرير جهاز المخابرات عن التحقيق، ولا يسمح لأحد الوصول إلى "البيانات الحية" للتحقيق.

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك فرضيتان فقط في التحقيق كما أعلن عنهما الرئيس زيمان مؤخرا (إما انفجار عرضي نتج عن إهمال ومخالفة معايير تخزين الأسلحة في المستودعات، أو عملية دبرتها استخبارات أجنبية)، قالت بينيشوفا إنها، بناء على ملفات التحقيق، طرحت "فرضيات محتملة أخرى"، مضيفة أن مدراء الأجهزة الأمنية الذين حضروا الاجتماع "لم يكونوا معجبين" بهذه الفرضيات ألأخرى.

ورفضت الوزيرة الكشف عن تفاصيل هذه الفرضيات، مشيرة إلى أن كل ما جاء في الاجتماع تم توثيقه في المذكرات الحكومية.

بدوره، شدد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، في معرض تعليقه على كلام بينيشوفا، على أن هناك فرضية وحيدة تنظر فيها الحكومة، وهي "وقوف الاستخبارات الروسية وراء الانفجارات".

وأعلنت الحكومة التشيكية في وقت سابق من العام الجاري طرد 18 دبلوماسيا روسيا من أراضيها، بدعوى وقوف موسكو وراء انفجارات فربيتيتسي، ما تسبب في اندلاع أزمة دبلوماسية عميقة بين الدولتين.

ووجه الرئيس التشيكي زيمان في 25 أبريل رسالة إلى المواطنين قال فيها إن التحقيق في الحادث يتواصل، وهناك فرضيتان اثنتان، وأشار إلى أنه من السابق لأوانه إلقاء اللوم على روسيا في القضية، داعيا إلى انتظار انتهاء التحقيق.

المصدر: Novinky