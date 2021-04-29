النائب الأوروبي من إستونيا يقترح طرد الدبلوماسيين الروس لدى الاتحاد الأوروبي

وجه نائب البرلمان الأوروبي من إستونيا، ريخو تيراس، رسالة لرئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، اقترح فيها طرد الدبلوماسيين الروس المعتمدين في الاتحاد الأوروبي، تضامنا مع التشيك.

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وذكر السياسي الإستوني أن أكثر من 60 شخصا يعملون حاليا في البعثة الروسية لدى الاتحاد الأوروبي. وقال إنه يوجد بينهم "بلا شك العديد من الجواسيس، ويجب على السلطات الأوروبية أن تكون على علم بهم".

وأيد 73 عضوا في البرلمان الأوروبي من 16 دولة اقتراح النائب الإستوني.

وتشهد العلاقات بين موسكو وبراغ حاليا أزمة دبلوماسية جدية، حيث طرد الجانبان بشكل متبادل العشرات من الدبلوماسيين، بعد أن اتهمت السلطات التشيكية الاستخبارات الروسية بتورطها في الانفجار الذي جرى في مستودع واقع ببلدة فربيتيتسي التشيكية عام 2014.

ودعت التشيك حلفاءها بالاتحاد الأوروبي والناتو إلى التعبير عن تضامنهم معها بعد اتخاذ الإجراءات ضد روسيا. ونتيجة لذلك أعلنت الولايات المتحدة وبلغاريا وأوكرانيا وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا عن طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها. وردت موسكو على ذلك بالمثل.

المصدر: نوفوستي