وزير الخارجية المكسيكي يزور مركز "غاماليا" الروسي

زار وفد مكسيكي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية، مارسيلو إيبرارد، أمس الأربعاء، مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية الذي طور علماؤه لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكدت قناة "سبوتنيك V" الرسمية في تطبيق "تلغرام" أن الوفد المكسيكي خلال زيارته إلى موسكو عقد في مركز "غاماليا" اجتماعا ركز على المسائل المتعلقة بالتطعيم ضد الفيروس التاجي ومحاربة تفشيه.

وأكد الوزير المكسيكي إيبرارد مجددا خلال الاجتماع أن بلاده تنوي بدء إنتاج لقاح "سبوتنيك V" باستخدام مكونات مصدرة من قبل روسيا، مبديا اهتمام المكسيك الكبير باستخدام هذا اللقاح.

وسبق أن أعلن الوزير أن المكسيك ستشرع في إنتاج "سبوتنيك V" في أراضيها في مايو القادم.

المصدر: RT