قالت الشرطة إنه تم تحذير المشرعين الألمان من "قائمة الموت" المتداولة على الإنترنت، التي تحتوي على أسماء أعضاء البرلمان الألماني الذين صوتوا لصالح قانون إغلاق مثير للجدل.

إقرأ المزيد

وظهرت وثيقة بعنوان "قائمة موت السياسيين الألمان" على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت الشرطة الجنائية الألمانية أن القائمة تحتوي نتائج تصويت البوندستاغ (البرلمان) على "قانون الحماية من عدوى فيروس كورونا"، الذي تم تمريره في 21 أبريل الجاري. كما تضمنت أسماء أعضاء البرلمان الذين أيدوا مشروع القانون، وفقا لوسائل الإعلام الألمانية.

ونفت الشرطة أن نشر القائمة يشكل أي "مخاطر أمنية متزايدة"، قائلة إن القائمة وضعت من قبل "فرد"، ومع ذلك لا يزال منفذو القانون يحذر البرلمانيين من وجود الوثيقة.

وقال وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر: "يجب أخذ مثل هذه الأمور على محمل الجد"، بينما قالت الشرطة الجنائية إن التحقيق في القائمة مستمر.

في غضون ذلك، تحدثت وسائل إعلام ألمانية عن ظهور قوائم أخرى مماثلة على الإنترنت.

ونتائج الأصوات البرلمانية الألمانية، بما في ذلك تلك المتعلقة بقانون الحماية من العدوى، متاحة للجمهور على موقع البوندستاغ في الإنترنت، وتظهر كل قرار اتخذه كل نائب في جميع مشاريع القوانين المطروحة للتصويت.

وحظي قانون الإغلاق المثير للجدل بدعم أعضاء الائتلاف الحكومي، المؤلف من كتلة الاتحاد المحافظ بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، والديمقراطيين الاجتماعيين. وجميع أحزاب المعارضة صوتت ضده أو امتنعت عن التصويت.

ومنح القانون الحكومة الفدرالية سلطات واسعة عند فرض قيود صارمة على الإغلاق في الولايات الألمانية، وحتى المجتمعات الفردية ذات معدلات الإصابة المرتفعة نسبيا.

وتضمنت قائمة الإجراءات حظر تجول ليلي بين الساعة 22:00 والساعة 05:00، مع قيود صارمة أخرى تحد من عمل المتاجر والخدمات.

المصدر: RT