وكالة: وزير الخارجية الألماني يزور أفغانستان قبل يومين من بداية انسحاب قوات الناتو من البلد

وصل وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الخميس، بزيارة غير معلنة، إلى أفغانستان، وذلك قبل يومين من بداية انسحاب قوات حلف الناتو من هذا البلد.

وأفادت وكالة "DPA" الألمانية بأن ماس هبط صباح اليوم الخميس في مطار كابل في ظروف الإجراءات الأمنية المشددة. وأضافت أن الوزير يخطط للقاء الرئيس الأفغاني، أشرف غني، وزيارة معسكر القوات الألمانية بمدينة مزار شريف وهي عاصمة ولاية بلخ بشمال البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن ماس يهتم بالدرجة الأولى بالمرحلة ما بعد انسحاب القوات الألمانية من أفغانستان والتي تنوي ألمانيا خلالها مواصلة دعمها لسكان أفغانستان وتقديم المساعدة في إعادة إعمار البلاد.

وذكرت أن الحكومة الألمانية خصصت العام الجاري 430 مليون يورو لدعم أفغانستان، وتخطط لإرسال المبلغ نفسه إلى هذا البلاد سنويا حتى عام 2024. لكن من الضروري أن تجري هذه المدفوعات اعتمادا على تطور العملية السلمية في البلاد والعوامل الأخرى، بما فيها احترام حقوق الإنسان.

وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن ألمانيا تنوي تسريع عملية انسحاب قواتها من أفغانستان وقد تقوم بذلك بذلك في 4 يوليو القادم، فيما كان من المخطط في البداية أن يغادر الجنود الألمان الأراضي الأفغانية بحلول منتصف سبتمبر القادم. ويتواجد في أفغانستان حاليا نحو 1,1 ألف جندي ألماني.

المصدر: تاس